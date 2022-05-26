Сенаторы посетили все районы Витебской области во время проведения единого дня приема граждан

Благоустройство райцентров, капитальный ремонт домов, проведение коммуникаций в частном секторе, а также работа товариществ собственников и разъяснение законодательства.

Члены Совета Республики провели единый день приема граждан в Витебской области. Вопросы разнообразные. Решение некоторых под силу местным органам власти, например, капитальный ремонт домов, благоустройство. Также есть обращения, которые требуют детального изучения. Что волнует жителей Витебской области и какие вопросы уже удалось решить? Расскажет корреспондент Марина Романовская.

Нет ни электричества, ни газификации, никаких коммуникаций. Более десяти домов.

Владельцы новых домов по улице Горецкой не один год обивают пороги различных инстанций и просят провести коммуникации. Но вопрос все равно не решается. Поэтому и обратились на приеме к члену Совета Республики Сергею Анюховскому. Сразу поручение - помочь людям, чтобы семьи как можно скорее отпраздновали новоселье.

Столько лет мы не можем добиться результата, а сегодня в исполкоме нас выслушали, поставили на контроль наш вопрос. Сказали, что в течение месяца он будет решен. Будем надеяться, что положительно. Алла Михалькович, жительница г. Орши

Плохой ремонт домов, качество медицинского обслуживания - вопросов у жителей Оршанского района накопилось немало. Каждый требует внимательного подхода.

Как минимум 30 % можно было бы снять, и люди не приходили бы, просто владея достоверной информацией. Но если ведется капремонт, рассказали, что входит, что будет сделано, чтобы не было недопонимания. Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сенаторы посетили все районы Витебской области

Работа по специальности, использование льгот при строительстве жилья, торговля на селе. В Дубровно помогал искать пути решения председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Пенсионер Александр Мелещев приехал из агрогородка Зарубы. Просьба от всех жителей - решить вопрос качества воды. Водонапорная башня старая, сети тоже. Итог: из колонки идет мутная, с высоким содержанием железа, вода.

По химико-бактериологическому анализу вода соответствует, несоответствие отмечено по железу. Александр Шатравко, зампредседателя Дубровенского райисполкома





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/551/mw07rl269x6v54v2pzl69jbg2sk64puj.jpg

Решить проблему поможет строительство станции обезжелезивания. Дата - вопрос открытый. Но сенатор пообещал: вопрос будет на контроле Совета Республики.

Сенатор нам сказал так, что вопрос поставлен на контроль, возможна передача нашего водохозяйства на баланс облводоканала. Сама обстановка располагает, приятно пообщаться. Александр Мелещев, житель аг. Зарубы

Мы видим, какие острые моменты есть на местах в части реализации имущественных и неимущественных прав, насколько оперативно решаются вопросы, связанные с организацией жизни на местах, насколько должностные лица органов самоуправления держат тесную связь с населением, решают волнующие их вопросы. Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

В Витебске людей внимательно выслушала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Житель областного центра Дмитрий Раткевич обозначил сразу несколько вопросов: наведение порядка в частном секторе, ремонт дорог. Но особенно волнует работа товарищества собственников - председатели не всегда добросовестно выполняют обязанности. Отсюда жалобы жильцов. Это проблема не одного дома, которую нужно внимательно изучить.

Председатели берут очень много домов, которые они не успевают обслуживать. Также необоснованные суммы, которые выставляются в оплату, непонятно, куда они идут. Дмитрий Раткевич, житель г. Витебска

Люди ждут качественного ремонта кровли

Жильцов пятиэтажки в центре Витебска мучает вопрос: сколько еще будет протекать кровля в их доме. Проблему не могут решить более тридцати лет. На потолках подтеки, на стенах растет плесень.

Крыша течет, даже протекала до третьего этажа. В основном проблемы зимние: когда на крыше лежит снег, это просто потоп. Наталья Ивановна меня уверила: могу, наверное, в квартире делать ремонт. Подожду немножко, пока мне там отремонтируют. Лилия Дунец, жительница г. Витебска

Такие приемы показывают, чем живут конкретные регионы, какие вопросы наиболее актуальны и что для их решения делается на местах.

Надо абсолютно выверенные решения принимать, ведь в противном случае люди ходят из года в год и не находят решения своего вопроса, а это плохо. Квалификация, компетентность и умение обратиться в тот орган, который тебе даст четкий ответ на вопрос, с которым обратились к тебе люди, - это, пожалуй, очень важно. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Единый день приема граждан в Витебской области

История Эдуарда Грибовского из деревни Боровка Верхнедвинского района непростая. Он отец одиннадцати детей, семеро из которых несовершеннолетние. В прошлом году умерла жена, и все заботы по воспитанию детей теперь на плечах мужчины. Двое сыновей призывного возраста. Один уже служит. Второго должны призвать осенью. Многодетный отец просит для сына отсрочку, ведь дома как никогда нужна помощь.

Я и сам в свое время служил в Вооруженных силах, и мои братья служили. Но на сегодняшний день, когда я остался один с семью несовершеннолетними детьми, я прошу, чтобы мои дети мне помогли в моем положении. Эдуард Грибовский, житель д. Боровка

Докшицы

В Докшицах в диалог с людьми включился председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Самые популярные - жилищные вопросы. Анна Земко трепетно относится к порядку в доме, но все проблемы - сырость и плесень - в ее квартиру проникают от соседей.

Нет ни отопления, ни света, крыша течет, там обвалились потолки. Зимой холодно, летом сыро, грибок заел. Я удовлетворена ответом, что за сентябрь это, может, будет сделано. Анна Земко, жительница г. п. Бегомль

Многие из обращений требовали лишь разъяснения законодательства. Некоторые - детального изучения.

Не только граждане - руководители предприятий, коллективы обращаются. А они говорят: закон не доработал то-то и то-то. И нам, законодателям, нужно смотреть, чтобы при поступлении проектов законов мы [все] учитывали, а не то, что через год нужно вносить дополнение. Это, я считаю, наша недоработка. А с приема мы тоже очень много выносим - мы видим, где узкие места. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси