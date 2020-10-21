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Сенаторы продолжают прием граждан

Личный контакт представителей власти с населением - востребованная форма работы. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.

Так, сегодня с 10:00 до 13:00 на вопросы белорусов ответит председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Прием будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 49 по предварительной записи. По всем вопросам можно обращаться по телефону на ваших экранах.

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