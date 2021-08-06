Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан

Конечно, мы постараемся разобраться во всех вопросах, подключим к этим вопросам не только Минский горисполком, но и тех людей, которые по долгу службы должны заниматься этими вопросами, такие как Госстройнадзор, которые тоже в свою очередь должны давать оценку качеству выполняемых работ той или иной строительной организации. Будем разбираться комплексно для того, чтобы оказать помощь людям. С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси