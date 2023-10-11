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Сенаторы проведут прямую телефонную линию по вопросам семейной политики
11 октября прямую телефонную линию с населением проведут члены Совета Республики. С 16 до 18 часов сенаторам можно задать вопросы по семейной политике и совершенствованию законодательства в сфере брака и семьи. К общению с населением подключатся несколько десятков представителей верхней палаты парламента из каждой области и города Минска. В том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Номера телефонов, по которым сегодня можно связаться с сенаторами, указаны на сайте Совета Республики.
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