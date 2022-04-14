3.68 BYN
Сенаторы провели мониторинг ассортимента продуктов в Пинске
Насколько большой выбор продуктов сейчас в магазинах - сенаторы сегодня провели мониторинг ассортимента в Пинске.
Под контроль попал один из супермаркетов крупной торговой сети. Главное, на что обращали внимание - товары первой необходимости: хлеб, молоко, крупы и другие позиции повышенного спроса.
Чем больше производителей представлено на прилавках, тем лучше. Кроме количества, обращали внимание на качество товаров и на цены, которые сегодня особенно волнуют потребителей. Покупатели, к слову, участвовали в мониторинге вместе с сенаторами. Посетителей магазина интервьюируют, чтобы получить более полную информацию о ситуации на рынке.
Если говорить о товарах первой необходимости (масло, макароны), то все это в наличии. Причем в достаточном количестве. А если брать товары импортные, как кофе, например, то можно заметить, что некоторые товары исчезли. Но в общем никакого дефицита не ощущается.
Прыгнул доллар - цены взлетели. Сейчас упал доллар, а цены остались на месте. Поэтому надо ставить людей на место, нужны такие рычаги, чтобы сбили спесь с тех, кто пытается нажиться в такие критические периоды времени.
Если выяснится, что в магазине необоснованно завысили стоимость товаров, то специалисты сообщат об этом в МАРТ для реагирования. Следующий мониторинг проведут через неделю. Но уже в другой торговой сети.
