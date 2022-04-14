Сенаторы провели мониторинг ассортимента продуктов в Пинске

Насколько большой выбор продуктов сейчас в магазинах - сенаторы сегодня провели мониторинг ассортимента в Пинске.



Под контроль попал один из супермаркетов крупной торговой сети. Главное, на что обращали внимание - товары первой необходимости: хлеб, молоко, крупы и другие позиции повышенного спроса.

Чем больше производителей представлено на прилавках, тем лучше. Кроме количества, обращали внимание на качество товаров и на цены, которые сегодня особенно волнуют потребителей. Покупатели, к слову, участвовали в мониторинге вместе с сенаторами. Посетителей магазина интервьюируют, чтобы получить более полную информацию о ситуации на рынке.