Сенаторы провели прием граждан в Витебской области - Н. Кочанова работала в Новолукомле





Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала в Новолукомле.

На прием приехали не только жители Чашникского района, но и представители других регионов севера страны. Спектр вопросов широкий: от благоустройства населенных пунктов до начисления пенсий, ведения подсобного хозяйства и получения гражданства.

Так, супруги Шафранские из агрогородка Немойта Сенненского района держат 28 голов крупного рогатого скота, но земли для развития личного подсобного хозяйства в деревне нет. Все ближайшие пастбища принадлежат местному сельхозпредприятию.

Учитель географии из агрогородка Андроны Поставского района рассказал спикеру Совета Республики о том, что в этом году в их населенном пункте закрывают школу. Здание учреждения образования построено в 1992-м, в 2008-м капитально отремонтировано. При этом более старая школа, расположенная в соседней деревне, продолжит работать, хотя материальная база там гораздо слабее.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: