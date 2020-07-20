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Сенаторы проводят личные приемы граждан

Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. В этом помогают личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, 21 июля вопросы белорусов будет решать председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Начало приема в 10:00.

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