Сенько: Многие страны мира четко понимают политический заказ в отношении Беларуси

Многие страны мира, которые участвовали в Международной конференции труда, четко понимают политический заказ в отношении Беларуси. Об этом в программе "Разговор у Президента" рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Санкции напрямую касаются трудящихся, считает он. По его словам, Президент как раз поручил на площадке Международной организации труда работать и по этому вопросу.

В связи с политизацией многих руководителей, которые в том числе занимают должности в Международной организации труда, они приняли уклон некий обвинительный, поменяв свое основное предназначение защиты прав трудящихся на обвинение и применение санкций в отношении трудящихся. Это полностью противоречит уставу МОТ и полностью противоречит здравому смыслу. В этой связи я выступил, сказав руководителям, что так не должно быть. Мы должны садиться за круглый стол и разбирать эти вопросы абсолютно здраво и непредвзято и в соответствии со сложившейся ситуацией. Юрий Сенько

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Многие страны мира, которые участвовали в Международной конференции труда, четко понимают политический заказ в отношении Беларуси, уверен он. По его словам, санкции - это политический заказ, который сегодня жестко отрабатывается странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки. "Многие страны понимают, очень многие высказались в поддержку Республики Беларусь, - отметил он. - Некоторые страны промолчали (и об этом я говорил в своем выступлении), побаиваясь того, что если они будут выступать, то завтра могут в отношении их также быть применены подобного плана действия и санкции".

Юрий Сенько подчеркнул, что в кулуарах они все искренне рассказывали о том, что солидарны с Республикой Беларусь и понимают, что идет давление на страну. "Поэтому мы будем открыто и четко с нашими отраслевыми профсоюзами продолжать работу, показывая, рассказывая, что в Республике Беларусь все делается для того, чтобы наши рабочие, наши служащие были защищены с точки зрения трудового законодательства, коллективных договоров, справедливого отношения к их труду, к качественному созданию условий труда и полноценной оценки их труда через заработную палату, через отдых", - отметил он.