3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сенько: Многие страны мира четко понимают политический заказ в отношении Беларуси
Многие страны мира, которые участвовали в Международной конференции труда, четко понимают политический заказ в отношении Беларуси. Об этом в программе "Разговор у Президента" рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.
Санкции напрямую касаются трудящихся, считает он. По его словам, Президент как раз поручил на площадке Международной организации труда работать и по этому вопросу.
В связи с политизацией многих руководителей, которые в том числе занимают должности в Международной организации труда, они приняли уклон некий обвинительный, поменяв свое основное предназначение защиты прав трудящихся на обвинение и применение санкций в отношении трудящихся. Это полностью противоречит уставу МОТ и полностью противоречит здравому смыслу. В этой связи я выступил, сказав руководителям, что так не должно быть. Мы должны садиться за круглый стол и разбирать эти вопросы абсолютно здраво и непредвзято и в соответствии со сложившейся ситуацией.
Смотрите программу "Разговор у Президента" ЗДЕСЬ
Многие страны мира, которые участвовали в Международной конференции труда, четко понимают политический заказ в отношении Беларуси, уверен он. По его словам, санкции - это политический заказ, который сегодня жестко отрабатывается странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки. "Многие страны понимают, очень многие высказались в поддержку Республики Беларусь, - отметил он. - Некоторые страны промолчали (и об этом я говорил в своем выступлении), побаиваясь того, что если они будут выступать, то завтра могут в отношении их также быть применены подобного плана действия и санкции".
Юрий Сенько подчеркнул, что в кулуарах они все искренне рассказывали о том, что солидарны с Республикой Беларусь и понимают, что идет давление на страну. "Поэтому мы будем открыто и четко с нашими отраслевыми профсоюзами продолжать работу, показывая, рассказывая, что в Республике Беларусь все делается для того, чтобы наши рабочие, наши служащие были защищены с точки зрения трудового законодательства, коллективных договоров, справедливого отношения к их труду, к качественному созданию условий труда и полноценной оценки их труда через заработную палату, через отдых", - отметил он.
Все всё понимают, уверен Юрий Сенько, но, к сожалению, отдельные страны поступают вопреки своей воле. "А Европейский союз чистейшее давление оказывает на нашу страну", - сказал он.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей