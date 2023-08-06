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Сенько о всепогодном стратегическом партнерстве Беларуси и Китая: Это дало серьезный толчок во всех сферах
Беларусь и Китай продолжают выстраивать взаимовыгодные отношения. Всепогодное партнерство прошло проверку временем и обусловлено нашим общим видением будущего.
Представители городов побратимов из Поднебесной все чаще посещают Беларусь. Перспективы для сотрудничества не имеют ограничений. Наша страна входит в топ предпочтений туристов из Китая.
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае рассказал, в чем заключается цель новой модели стратегического партнерства Беларуси и Китая: "Сентябрь прошлого года в Самарканде стал для нас очень важным историческим моментом, когда Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вместе с председателем Китайской Народной Республики приняли решение о повышении наших отношений до уровня всепогодного партнерства".
Он подчеркнул, такой уровень отношений с Китаем на сегодняшний день есть только у Пакистана: "Республика Беларусь - это вторая страна, которая пришла к такому уровню отношений, и мы очень гордимся таким двусторонним доверием отношений, которые сложились между нашими странами. Это дало серьезный толчок во всех сферах".
Полное интервью с Юрием Сенько, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, смотрите здесь.
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