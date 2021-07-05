"Сенокосная толока" - стародавний народный обряд возродили в Строчицах

Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", в процессе которой провели ознакомительную лекцию о косьбе, прошлись в символическом праздничном шествии под характерные обрядовые песни, показали, как затачивают косы, и устроили конкурс косьбы с призами для победителей.



Специально к "Сенокоснай толоке" музей закупил 20 новых кос. Но самые ценные экземпляры не современные, а аутентичные - три стародавних инструмента хранятся в коллекции музея. Знакомством с уникальным раритетом стала и процедура переворачивания сена: работали "конские грабли" - предмет начала прошлого века.











