Сентябрь продолжает радовать летней погодой

Среднесуточная температура на 2-4 градуса превышает норму и больше соответствует середине августа. Так тепло в первой декаде сентября бывает раз в 10-15 лет. Теплые воздушные массы останутся хозяйничать и на этой неделе, а фон атмосферного давления по-прежнему будет повышен. Температура воздуха в центральном регионе ночью плюс 7- плюс 12, максимальная днем плюс 21 - плюс 26. А в выходные похолодает. Местами ожидаются кратковременные дожди.