Сентябрьский марафон выставок: в Минске стартовали BUDEXPO и "Наш дом"

Сентябрьский марафон выставок продолжается в белорусской столице: в Минске открылись сразу две международные экспозиции: архитектурно-строительная выставка BUDEXPO, которая собирает специалистов отрасли уже в 28-й раз, и крупнейший проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Наш дом".

BUDEXPO в этом году взял курс на практическую составляющую: мастер-классы и живые демонстрации материалов и инструмента позволяют оценить свойства продукции прямо сейчас - и без лишних слов взять "на крючок" будущего покупателя.

Выбор - более чем широк: экспоненты (а их более 120) приехали с прилично богатым багажом - от инновационной техники и оборудования до проектов возведения совсем необычного жилья.

"Мы строим офисы, SPA-центры, бани, дома на воде. Первый офис в России на воде построили. Мне кажется, даже первый в мире - 700 кв. м. Мы приехали в Беларусь рассказать о том, что можно жить на воде. В Беларуси достаточно много рек и озер. Мне кажется, это тоже очень интересная история для вас. Надеюсь, что в следующем году будут хаус-боты в Беларуси", - рассказала сооснователь судостроительной компании (Россия) Екатерина Корсакова.

Домостроение - одна из главных тем на BUDEXPO. И здесь идет речь не только о том, как, например, разнообразить классическую застройку городов многоэтажками, здесь предлагают иначе взглянуть на облик регионов.

"Я сама искусствовед и знаю про историю Радзивиллов, мне она кажется очень-очень интересной. Когда мы встретились с владельцем участка рядом с Несвижским замком, мы предложили в проекте "Радзивилл-сад" каждому домику дать имя одного из рода Радзивилла: Барбара Радзивилл и все другие очень-очень интересные имена", - отметила директор компании по возведению модульных домов Айвия Барда.

Вот так с легкой руки скоро и Несвижский район заиграет новыми модульными домикам, которые давно облюбовали белорусы. Неудивительно, ведь такое жилье собирается буквально за день, да и дешевле на порядок кирпичных строений.

Но чаще всего для потребителя второстепенно из чего построят его дом. Главное - быстрее в него заселиться. Тогда в помощь идут цифровые технологии.

"В стройке существует много интересных моментов, которые следовало бы автоматизировать. Мы этим и занимаемся: мы связываем в единую цифровую среду информацию, которая появляется от первой линии архитектора-проектировщика и дальше наполняется исполнительной документацией, строительными чертежами, бесконечными версиями самой стройки. Это нужно все учитывать, регистрировать и актуализировать на стройке. Собственно, наша программа это делает", - поделился замдиректора IT-компании Александр Самусенко.

Удел специалистов строительной отрасли - воплотить в реальность идею с чертежа, придать ей материальный облик. Это половина дела, ведь любой возведенный объект нужно перевести в рабочий режим и его поддерживать. За этим и следят сотрудники ЖКХ - стражи комфорта.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"В принципе, от строительства и от решения проекта дома зависит будущая эксплуатация. И, в принципе, весь жизненный цикл здания. 75 % его состоит из эксплуатации. Мы проведем много круглых столов и обсудим насущные вопросы о системах жизнеобеспечения населенных пунктов, о строительстве инженерных сетей к этим системам для того, чтобы в принципе в нашей стране люди жили лучше".

Белорусский опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства востребован у зарубежных партнеров. Тому подтверждение - в первый же день подписание на полях форума документа по взаимному сотрудничеству по подготовке кадров между Беларусью и Башкортостаном.

"У вас действительно все начинается от управления до слесарей-сантехников, они у вас готовятся на высоком уровне. Мы бы хотели этот опыт тоже внедрить у себя. Мне очень понравилась идея сбора отходов. У нас пока не так развито, хотя есть региональный оператор, но развитие отдельного сбора и вовлеченность каждого жителя, собственника - это дорогого стоит. И действительно, я понимаю, что здесь и заслуга самого государства. Я думаю, нам бы это тоже не помешало", - прокомментировала руководитель автономной некоммерческой организации (Россия) Наргис Джураева.

Выставки "Наш дом" и BUDEXPO объединяют специалистов, которые работают с объектом на всех этапах - от архитектурной идеи и строительства до эксплуатации, модернизации и развития городской инфраструктуры. Когда все эти звенья в одной цепочке, масштабные проекты строить куда проще. И польза от них - сразу для нескольких стран.