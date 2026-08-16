Сердце - Белая Вежа, душа - люди: чем славится город Каменец

Он возник как город-крепость, с постоянным гарнизоном воинов, с 30-метровой оборонительной башней в центре. Это древнее сооружение на берегу реки Лесной. Речь идет об историческом Каменце. Он совсем недавно отметил свое 750-летие. Старинный, с современными штрихами.

Когда речь заходит о Каменце, первым на ум приходит строение, которое является визитной карточкой города - Каменецкая башня, или, как она более известна многим, Белая Вежа. Эта башня является доминантой города. Это безмолвный свидетель всей 750-летней истории Каменца, ее кирпичи помнят само основание этого города, руки строителей XIII века, события, которые разворачивались здесь - пожары, чума, голод, эпоху процветания, Великую Отечественную войну, преображение Каменца из руин в современный город, который растет, хорошеет.

"Из башни открывается потрясающий панорамный вид на наш город. Древние строители всегда строили такие сооружения исключительно на возвышенностях, чтобы можно было видеть подход врага за много верст. Ну а сейчас башня является для нас обзорной площадкой смотровой, на которой мы можем видеть всю красоту нашего маленького провинциального уютного города", - поделился учитель истории и обществоведения гимназии г. Каменца Евгений Антончик.

Каменецкая государственная гимназия была открыта в 2002 году, до этого в здании была самая первая общеобразовательная школа в городе. Строительство ее было начато в 1929 году и длилось 2 года. Она органично вписывается в культурно-исторический центр города, является одним из его украшений, особенно оригинальна архитектура и крыша. "С крышей у нас вообще связано очень хорошее воспоминание, потому что в 2002 году при ремонте этого здания, при перекрытии крыши неожиданно было найдено послание строителей с 1929 года. Оно было запечатано в бутылку, сейчас хранится в гимназии как реликвия. Послание написано на трех языках - на русском, польском и немецком. Здесь написано пожелание для будущих поколений - учиться хорошо, слушать своих учителей, и все свои силы прикладывать для получения новых знаний. Я очень горжусь, что на протяжении многих лет здесь работаю, преподаю историю", - рассказал Евгений Антончик.

"Гістарычны гаманец" - арт-объект, который был установлен к 750-летию города, здесь выполнена 5-рублевая купюра Национального банка, на которой изображен главный символ города Каменец. Рядом с арт-объектом расположена скамья для примирения, она выполнена с углублением, чтобы поссорившиеся люди присели друг напротив друга и по наклону скамьи сблизились.

У каждого города есть свое сердце и своя душа. Сердце города - это башня, а душа – люди. "Люди, встречались на старой рыночной площади. Вся жизнь города на протяжении столетий происходила именно здесь. Здесь обсуждали и узнавали новости. Этот рынок - душа нашего города. И одной из важных частей рынка являлась знаменитая Каменецкая пекарня, в которой пекли чудеснейшие хлеб и булочки. Сейчас это здание принадлежит районной библиотеке, которая носит имя нашего земляка В.М.Игнатовского, первого президента Академии наук БССР, автора различных книг по истории Беларуси", - отметил Евгений Антончик.