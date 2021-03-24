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"Сердце колотилось. Непросто, когда перед тобой агрессивная толпа!" - как женщины в форме защищали страну в августе 2020-го

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