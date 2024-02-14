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Сердюков: Главный источник угроз военной безопасности - деструктивная деятельность США и стран Запада
Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. А главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада. Об этом сегодня заявил начальник Объединенного штаба организации во время брифинга. Как отметил Андрей Сердюков, такие действия со стороны коллективного Запада попирают нормы международного права. Все это провоцирует многочисленные конфликты, среди прочего расширение НАТО на Восток, с милитаризацией Польши и стран Балтии, наращивание боевых потенциалов Вооруженных сил стран Североатлантического блока, столкновение интересов Запада и Востока на территории Украины, а также использование конфликта на армяно-азербайджанской границе.
Обстановка в зоне ОДКБ сложная из-за действий США и стран Запада
Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения. Даже невзирая на членство Армении, в организации продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования. Особого внимания также заслуживает развитие ситуации на Ближнем Востоке. В частности, не снижается интенсивность палестино-израильского противостояния на фоне очередных несанкционированных Советом Безопасности ООН, наносимых Израилем, Соединенными Штатами и сателлитами авиационных ударов по территории ряда ближневосточных государств.
По словам Сердюкова, приоритетные задачи для ОДКБ сегодня - это совершенствование нормативно-правовой базы, а также системы кризисного реагирования, качественная подготовка и успешное проведение совместных учений. К слову, уже в этом году пройдут маневры на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Кроме того, в Казахстане состоятся учения "Нерушимое братство - 2024".
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