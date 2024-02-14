Сердюков: Главный источник угроз военной безопасности - деструктивная деятельность США и стран Запада

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. А главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада. Об этом сегодня заявил начальник Объединенного штаба организации во время брифинга. Как отметил Андрей Сердюков, такие действия со стороны коллективного Запада попирают нормы международного права. Все это провоцирует многочисленные конфликты, среди прочего расширение НАТО на Восток, с милитаризацией Польши и стран Балтии, наращивание боевых потенциалов Вооруженных сил стран Североатлантического блока, столкновение интересов Запада и Востока на территории Украины, а также использование конфликта на армяно-азербайджанской границе.