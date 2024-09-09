Серебро и бронзу завоевали белорусы на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае

И в огонь и в воду. Еще две медали завоевали белорусы на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Первенство в Китае близится к завершению.

Сегодня начались групповые испытания - самые важные на пути к титулу чемпиона в общекомандном зачете среди мужчин и женщин. Спортсмены состязались в прохождении пожарной эстафеты (в ней 4 этапа). И здесь есть только две попытки (их выполняют разные группы от сборной).

Первый участник взбирается по лестнице на дом, второй преодолевает забор, третий бежит и соединяет пожарный рукав. Замыкающему - самая ответственная задача - на финише потушить возгорание. В борьбе за самое короткое время выполнения дисциплины не всегда удается заметить, сбит огонь полностью или нет. Как, например, это случилось у белорусской женской сборной. Наши девушки взяли бронзу, уступив соперницам из Казахстана и России. Белорусская мужская сборная в этом этапе взяла серебро, обогнав россиян. Лучший результат показала команда Китая - как участники они присоединились к мировому первенству лишь в прошлом году.