У бойцов группы "А" серебро на турнире среди спецподразделений по борьбе с терроризмом

Почетное серебро взяли бойцы группы "А" на международном турнире среди спецподразделений по борьбе с терроризмом. Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах под патронажем заместителя премьер-министра и министра внутренних дел ОАЭ. Своих участников туда отправили более 30 стран, а всего соревновались 50 команд. Отметим, что турнир длился 5 дней, было соответственно пять этапов первенства. Среди них освобождение заложников, штурм и полоса препятствий. Такой турнир проходит ежегодно. Команда от Беларуси в этих соревнованиях принимала участие впервые. Кстати, известно, что бойцам группы "А" для подготовки к первенству хватило всего полутора месяцев. А еще эксперты видят здесь не только соревнования, но и площадку для налаживания отношений между антитеррористическими подразделениями всего мира. Там специалисты обмениваются опытом и навыками ведения спецопераций и боевых действий.