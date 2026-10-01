Серебряный возраст: в Беларуси отмечают День пожилых людей

Краткий пересказ от ИИ

Подрастающему поколению очень нужны их опыт и знания. 1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей.

Граждан старшего поколения поздравил Президент Беларуси, заверив, что благополучие пожилых и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. В стране более 1,5 млн жителей старше 65 лет. Продолжительность жизни растет. В стране насчитывается 45 тыс. граждан в возрасте 90 лет и старше, а 100-летний рубеж перешагнули 660 человек.

Тот самый случай, когда возраст - это всего лишь цифра в паспорте. На первый взгляд и не скажешь, что Юрию Матвиенко - уже почти 72! Бодр, энергичен и самое главное - неизменно находит подход к каждому ученику. Работает в столичной гимназии № 29 более 45 лет и честно признается: уже не представляет свою жизнь без школы и детей.

Юрий Матвиенко, учитель физической культуры и здоровья гимназии № 29 г. Минска:

"Они каждый по-своему интересен, каждый по-своему сложен. Работать с ними, конечно, интересно. Все меняется по мере возрастания, но в этом есть свое фокус. Я, как педагог, воспитываю в них желание заниматься физкультурой всю жизнь".

Сегодня доля работающих граждан в возрасте от 65 до 74 лет составляет почти 2,5 %.

Больше всего специалистов серебряного возраста в сфере творчества, спорта и развлечений, в сфере административных и вспомогательных услуг, образования и здравоохранения.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, член Совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Выбор: если хочется большего дохода, пожалуйста. Если хочется профессиональной реализации дальнейшей, общение - пожалуйста. Это тоже и на работе, и в тех же территориальных центрах, другие площадки есть. Если хочется быть дома, отдохнуть, посвятить семье, детям и внукам - тоже пожалуйста. Условия предоставлены, поэтому есть выбор".

Активность проявляется не только в профессии. Более 32 % представителей элегантного возраста - настоящие спортсмены! Из них более 70 тренируются четырежды в неделю. Так, по случаю Дня пожилых людей в различных регионах Беларуси прошел пятый марафон по скандинавской ходьбе "Шаг к долголетию".

Для тех, кто все же предпочитает отдыхать на пенсии, работают центры, которые объединяют около 28 тыс. человек. Здесь каждый может найти занятие по душе: от стретчинга и оздоровительного фитнеса до освоения смартфонов и искусственного интеллекта.

Занятия давно вышли за рамки центра - тренировки и танцевальные встречи - этому яркий пример.

Социальная поддержка строится комплексно - пенсионное обеспечение, медпомощь и соцобслуживание. На пенсии направляется около 9 % ВВП (в масштабах страны - это более 31 млрд белорусских рублей). Только в 2026 году пенсии повышались 2 раза и в целом выросли на 15 %. Средний размер, если человек дополнительно не работает, составляет 1126 белорусских рублей.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Есть и другие механизмы повышения этого дохода. В частности, например, у нас есть такая программа, как отложенная пенсия. Программа "3 плюс 3" дает возможность формирования второй пенсии, как такового дополнительного дохода".

Но что еще главное и важное сегодня - это сказать спасибо своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам.

Сегодня белорусы серебряного возраста продолжают работать, создавать семьи, заниматься спортом, осваивать цифровые сервисы и помогать другим. Их здоровье, улыбки и счастливые глаза - лучшая награда за заботу.