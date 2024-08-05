Серебряный призер Олимпиады Евгений Золотой вернулся на родину, где спортсмена ждут родные, друзья и жена, которая во время Игр подарила ему сына

Минувшей ночью в Беларусь вернулся серебряный призер Олимпийских игр в Париже по академической гребле Евгений Золотой. Спортсмена встречали друзья и товарищи по команде, представители НОК и Министерства спорта и туризма. И, конечно, съемочная группа АТН.

За Евгения переживали дома и болели от всего сердца. В него верила вся Беларусьи не только. А он это точно чувствовал. И встречали спортсменазаслуженно громко.

Минувшей ночью минский аэропорт утопал в цветах. Евгений Золотой с серебром Олимпийских игр в Париже по академической гребле вернулся домой! Уставший после долгой дороги, но безмерно счастливый. Спортсмен с улыбкой принимал поздравления и терпеливо отвечал на все вопросы СМИ.





Серебряный призер не забыл ни про одного журналиста. А в день своего триумфального финала до 12 ночи отвечал всем, кто поздравлял его с победой. Первой, с кем Евгений поделился своей победной радостью, стала жена, которая во время Олимпиады подарила ему сына.