Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. После столкновения фура заблокировала две полосы в направлении Дзержинска, а трактор столько же в направлении Минска. Дорожная милиция обеспечивает безопасное движение на участке.