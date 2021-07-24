ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск

Серьезная авария на 12-м километре трассы Минск - Дзержинск. В направлении столицы столкнулись автопоезд “вольво” и трактор МТЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. После столкновения фура заблокировала две полосы в направлении Дзержинска, а трактор столько же в направлении Минска. Дорожная милиция обеспечивает безопасное движение на участке.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все