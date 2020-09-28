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Серьезная авария произошла в Борисовском районе

Один погиб и двое пострадали… Серьезная авария произошла в Борисовском районе. По информации дорожной милиции, 26-летний житель областного центра за рулем "опеля" врезался в "мерседес" россиянина, который двигался во встречном направлении. На месте скончался водитель "опеля". Иностранца и его попутчицу увезла скорая.

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