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Серьезная авария случилась в Румынии

Еще одна серьезная авария случилась в Румынии. Водитель потерял управление и едва не сбил семью с маленьким ребенком. Благо реакция отца семейства оказалась превосходной, он успел сам увернуться и убрать из-под удара своих близких.

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