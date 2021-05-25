Серьезная авария в Минске: есть пострадавшие

Водитель уходил от погони в Минске и угодил в ДТП: пострадал сам шофер и его пассажиры. Инцидент произошел сегодня утром. По информации ГАИ, автомобиль "форд" выезжал на проспект Независимости с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров водитель не реагировал. Двигаясь на высокой скорости, шофер не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего авто перевернулось. Водитель и четверо пассажиров получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, эксперты. Более двух часов движение в обе стороны было затруднено. По предварительной информации, водитель был пьян.