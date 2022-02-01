Серьезная авария в Ушачском районе - есть жертвы

Лобовая авария в Ушачском районе. Сегодня около 9 утра водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате он и женщина-пассажир погибли. На месте работают инспекторы ГАИ, специалисты МЧС и следственно-оперативная группа.