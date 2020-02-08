Серьезное ДТП в Минске

По предварительной информации, водитель кроссовера BMW, двигаясь по проспекту Машерова в направлении Куйбышева, не уступил дорогу автомобилю "джили". В результате последний отбросило на другие машины. Пострадали 2 человека - водитель и пассажир "джили". Они доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники ГАИ.