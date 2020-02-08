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Серьезное ДТП в Минске

По предварительной информации, водитель кроссовера BMW, двигаясь по проспекту Машерова в направлении Куйбышева, не уступил дорогу автомобилю "джили". В результате последний отбросило на другие машины. Пострадали 2 человека - водитель и пассажир "джили". Они доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники ГАИ.

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