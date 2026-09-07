Сергеенко: Финальную точку в принятии закона ставит глава государства

Краткий пересказ от ИИ

Глава государства во время доклада обратил особое внимание на пакет бюджетно-налоговых законов. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко рассказал в проекте "Разговор у Президента".

"Глава государства глубоко вникает во все законопроекты, которые поступают Президенту, которые обсуждаются еще в ходе рабочих совещаний по многим вопросам накануне рассмотрения в Палате представителей и Совете Республики. И финальную точку в принятии закона ставит глава государства, подписывая тот или иной закон", - отметил Игорь Сергеенко.

По его словам, сегодня Президент особо подчеркнул необходимость проработки и рассмотрения в ближайшее время пакета бюджетно-налоговых законов на 2027 год.

"Это, по сути дела, основной финансовый документ на каждый год, - сказал Игорь Сергеенко. - Он формируется в настоящее время. Правительством сформирован проект. Мы тоже принимали в нем участие. Будет внесен. Я думаю, будет совещание по этому вопросу. И затем будет рассматриваться. И порой на этапе уже обсуждения вносятся определенные изменения. Во всяком случае, так было в прошлом году", - добавил председатель Палаты представителей.

Он подчеркнул, что впереди напряженная работа. "От принятия именно этого пакета законопроектов зависит формирование областных бюджетов и затем формирование районных бюджетов. И сегодня глава государства обратил на это внимание", - сказал Игорь Сергеенко.

Четвертая сессия Палаты представителей откроется примерно через неделю. Говоря о главном итоге, с которым депутаты к ней подходят, председатель Палаты представителей выделил качество подготовки законов. "Если говорить сугубо по законам, всегда доставляет удовлетворение проделанная работа, когда учтены предложения специалистов, особенно с мест. И у нас в практике - мы приглашаем на заседание специалистов по конкретным отраслям, не только из министерств, из Минска, но и из областных центров, районных центров", - отметил он.

"И когда вот слышишь оценки на этапе подготовки именно этих людей, специалистов от земли, которым же впоследствии придется реализовать этот закон, тогда понимаешь, что закон не будет лежать мертвым грузом, а будет работать", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, набор законопроектов на сессию может быть небольшим, но темы ключевые. "В этот раз мы подходим, может быть, и с небольшим набором законопроектов, но, тем не менее, они касаются важнейших сфер жизни государства. Это блок сельскохозяйственных законов, назовем их так, "О мелиорации земель", "О ветеринарной деятельности", "Об аквакультуре". Несколько законов, которые касаются вопросов промышленной безопасности", - сообщил он.

Законопроект о цифровом рубле пока не готов к рассмотрению

Отдельно он назвал законопроект "Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля", который готовят ко второму чтению. "Поскольку там достаточно много новелл. Как вы понимаете, в вопросах цифровизации, особенно в банковской сфере, нам не обойтись без мнения специалистов в этой области. Поэтому мы полагаемся на их рекомендации, разные точки зрения", - отметил председатель Палаты представителей.

"Предлагаются дополнения, расширяющие потенциальные возможности и права Национального банка. Вопрос проходит сейчас стадию обсуждения, в том числе посредством проведения совещаний. Поэтому мы пока не можем говорить о полной готовности к рассмотрению этого закона", - сказал он.

По плану в течение года поступят и другие законы, в том числе отдельные уточнения по вопросам национальной безопасности. "Необходимость в изменении законов возникает не только на этапе подготовки плана, но и по ходу развития нашего общества. Надо всегда подходить очень точно и скрупулезно. И часто вторгаться в один и тот же закон или кодекс, наверное, это тоже не совсем верно. Это говорит и о нестабильности в законодательной сфере. Поэтому здесь требуется взвешенный подход и мнение многих специалистов", - заключил Игорь Сергеенко.