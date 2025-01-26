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Белорусы ценят то, что сделано для их благополучия. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко во время посещения избирательных участков в Витебске.
Он отметил, что законодательство позволяет народным избранникам, не вмешиваясь в процесс, наблюдать за организацией выборов. На севере Беларуси работают 672 участка, где организована торговля, а также культурная программа с концертами, выставками, кинопоказами.
Игорь Сергеенко:
"Люди сегодня научились ценить то, что имеют. То, что создано предыдущими поколениями. Население реагирует. Реагирует на то, как сегодня меняется мир, облик Беларуси в лучшую сторону. Для реализации и молодежных инициатив, для того, чтобы получить профессию, реализоваться в этой профессии, вариантов много. Нужно только желать этого, быть человеком интересующимся и увлекающимся".
Игорь Сергеенко также отметил большую информационную работу, проделанную в преддверии выборов. Это встречи в трудовых коллективах, круглые столы, диалоговые площадки, которые во многом сплотили людей.