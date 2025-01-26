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Сергеенко: Люди сегодня научились ценить то, что имеют

Белорусы ценят то, что сделано для их благополучия. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко во время посещения избирательных участков в Витебске.

Он отметил, что законодательство позволяет народным избранникам, не вмешиваясь в процесс, наблюдать за организацией выборов. На севере Беларуси работают 672 участка, где организована торговля, а также культурная программа с концертами, выставками, кинопоказами.

Игорь Сергеенко:

"Люди сегодня научились ценить то, что имеют. То, что создано предыдущими поколениями. Население реагирует. Реагирует на то, как сегодня меняется мир, облик Беларуси в лучшую сторону. Для реализации и молодежных инициатив, для того, чтобы получить профессию, реализоваться в этой профессии, вариантов много. Нужно только желать этого, быть человеком интересующимся и увлекающимся".

Игорь Сергеенко также отметил большую информационную работу, проделанную в преддверии выборов. Это встречи в трудовых коллективах, круглые столы, диалоговые площадки, которые во многом сплотили людей.

Игорь СергеенкоВитебсквыборы 2025выборы Президента