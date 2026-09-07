Сергеенко: Парламентские контакты должны давать экономический эффект

Краткий пересказ от ИИ

Межпарламентские контакты должны работать на внешнеэкономическую деятельность. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко заявил в проекте "Разговор у Президента".

"Мы, когда подводили итог нашей работы, предварительные итоги нашей работы в текущем году, во-первых, исходили из требований главы государства о том, что все межгосударственные, в том числе и парламентские контакты должны решать вопросы внешнеэкономической деятельности", - отметил Игорь Сергеенко.

По его словам, Палата представителей действует в общем внешнеполитическом курсе. "И мы идем здесь в русле тех тенденций, которые реализуются в первую очередь главой государства, правительством, государственными органами - это развитие контактов со странами дальней дуги", - сказал он.

"В текущем году установлены контакты, в том числе подписаны соглашения, меморандумы, в разных случаях это по-разному, с парламентами таких стран, как Мьянма, Зимбабве, Индонезия, Алжир, также с Арабским парламентом, в состав которого входят парламенты 22 стран Ближнего Востока и Северной Африки", - сообщил председатель палаты.

"Наши депутаты, руководители групп дружбы включены в состав 33 межправительственных комиссий. Они имеют возможность принимать участие в формировании дорожных карт, вносят свои предложения. Эта работа находится пока еще в начальной стадии. Я уверен, что она принесет тоже свои плоды и результаты", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Одновременно развивается диалог с союзниками. "Также мы развиваем отношения с нашими стратегическими союзниками, с нашими партнерами. В первую очередь, это Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея ОДКБ, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ. Работаем на таких международных площадках, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, - перечислил он. - То есть диапазон международной деятельности достаточно широк".

В выстраивании отношений и в организации своей международной деятельности мы исходим из принципа разумности и рациональности, отметил он. "Любая поездка требует взвешенного подхода. Принимается решение Советом Палаты с учетом экономии финансовых средств и целесообразности этой поездки. Активно используется режим видеоконференции, также принимаем многие делегации у себя", - заключил Игорь Сергеенко.