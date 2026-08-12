Сергеенко: В Беларуси назрела необходимость комплексного совершенствования Кодекса о браке и семье

В Беларуси назрела необходимость комплексного совершенствования Кодекса о браке и семье. 12 августа об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на выездном семинаре в историко-культурном комплексе "Лошицкий".

Семейной политике в нашей стране уделяется большое внимание. Как показывает практика, пришло время комплексной корректировки законодательства в этой сфере. Соответствующие предложения уже поступают в парламент, в том числе активно прорабатываются и вопросы цифровизации.

Миллионы записей, которые хранят истории белорусских семей, поэтапно переводятся в электронный формат. 40 % документов уже в цифре.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня в стране формируется план законопроектной деятельности на 2027 год, который будет утвержден в конце этого года, и мы активно участвуем в этом процессе. Тема сегодняшнего семинара - "Совершенствование брачно-семейных отношений" - выбрана неслучайно, поскольку уже поступают предложения от Верховного Суда, основанные на практике рассмотрения гражданских дел, от Министерства юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования работы органов ЗАГС, а также от Минского горисполкома. Поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в Кодекс о браке и семье".

Отметим, около месяца остается до старта четвертой сессии. Сейчас депутатский корпус активно формирует портфель документов. Среди законопроектов, которые планируют рассмотреть парламентарии, - блок вопросов в аграрном секторе, в промышленности, а также документы, касающиеся цифрового рубля, и ратификация ряда международных соглашений.