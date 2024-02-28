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Сергеенко: БИСИ зарекомендовал себя авторитетной аналитической структурой
БИСИ зарекомендовал себя авторитетной аналитической структурой. Об этом заявил глава Администрации Президента во время встречи с коллективом института. Также Игорь Сергеенко обозначил самые важные направления деятельности для аналитиков и экспертов. Сегодня, когда система международной безопасности деградировала, а Беларусь оказывается под серьезным давлением извне - работа экспертного сообщества - имеет важнейшее значение. Тем более в контексте важных политических кампаний.
Наши граждане поддерживают курс государства, курс Президента. Да, есть проблемные вопросы по тем или иным направлениям, которые учитываются в работе при принятии управленческих решений. Но в целом, я бы сказал, сегодня общество наше монолитно, сплоченно. Это показали результаты прошедших выборов. Те информационные материалы, которые готовил институт, на это указывают.
И сегодня же глава Администрации вручил почетные грамоты и благодарности. Среди награжденных и политический обозреватель АТН Алексей Волков. Он получил благодарность за высокий профессионализм и вклад в информационно-аналитическую деятельность государственных органов. Также почетной грамотой Совета министров награжден директор БИСИ Олег Макаров. Благодарности и почетные грамоты получили аналитики Ольга Лазоркина, Валентин Стариченок, Виталий Стаховский и другие работники института.