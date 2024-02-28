Сергеенко: БИСИ зарекомендовал себя авторитетной аналитической структурой

Наши граждане поддерживают курс государства, курс Президента. Да, есть проблемные вопросы по тем или иным направлениям, которые учитываются в работе при принятии управленческих решений. Но в целом, я бы сказал, сегодня общество наше монолитно, сплоченно. Это показали результаты прошедших выборов. Те информационные материалы, которые готовил институт, на это указывают.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси