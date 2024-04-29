Сергеенко: Депутаты должны стать барометром общественных взаимоотношений власти с населением

Естественно, хотелось бы донести до своих избирателей, до трудовых коллективов все то, что мы услышали на ВНС, все посылы Президента. И получить обратную связь, услышать вопросы избирателей по данной тематике, чтобы потом обсудить их здесь. Может быть, услышать какие-то предложения в данном направлении. Но, еще раз повторюсь, основная задача - донести до избирателей ту информацию, которую мы получили во время первого заседания ВНС, всю важность этого органа, приобретение им конституционного статуса. Все это необходимо донести и рассказать.

Сергей Казачок, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси