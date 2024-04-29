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Сергеенко: Депутаты должны стать барометром общественных взаимоотношений власти с населением
К интенсивной работе в избирательных округах буквально в ближайшие дни приступают и народные избранники. Приоритеты для депутатов сегодня обозначил спикер нижней палаты парламента на рабочем совещании по следам ВНС.
Игорь Сергеенко акцентирует: задача парламентариев (в том числе и делегатов Всебелорусского народного собрания) - реализовывать поручения главы государства на местах и положения принятых документов. Помимо информационно-разъяснительной работы, крайне важно получать обратную связь от населения. В ходе встреч с трудовыми коллективами и избирателями больше внимания депутаты уделят изучению оценок белорусов о социально-экономической ситуации, общественно-политической, а также о тех проблемных вопросах, которые сегодня волнуют граждан.
Нужно понимать, ВНС на этом не заканчивается. На собрании мы говорили о том, что это консолидирующий орган, вырабатывающий стратегические решения нашего государства. Впереди нас ждет обсуждение вопросов экономического развития страны, утверждение основ внешней и внутренней политики. На повестке дня и формирование наших органов, таких как суды. Но самое главное, на мой взгляд, получить обратную связь от населения. Нужно понимать, как люди восприняли ВНС, что они для себя подчеркнули и, конечно, разъяснить, если что-то кому-то непонятно.
Естественно, хотелось бы донести до своих избирателей, до трудовых коллективов все то, что мы услышали на ВНС, все посылы Президента. И получить обратную связь, услышать вопросы избирателей по данной тематике, чтобы потом обсудить их здесь. Может быть, услышать какие-то предложения в данном направлении. Но, еще раз повторюсь, основная задача - донести до избирателей ту информацию, которую мы получили во время первого заседания ВНС, всю важность этого органа, приобретение им конституционного статуса. Все это необходимо донести и рассказать.
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Также Игорь Сергеенко подчеркнул, что белорусы должны понимать, что они не сторонние наблюдатели. Спокойствие в стране, борьба с угрозами терроризма и экстремизма зависят от каждого. Поэтому еще один важный акцент в работе парламентариев - донести до граждан информацию о существующих рисках и угрозах, которым необходимо активно противостоять, быть сплоченными в отстаивании интересов нашей страны.
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