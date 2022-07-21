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Сергеенко: Директива о дебюрократизации госаппарата постоянно совершенствуется

Директива о дебюрократизации госаппарата постоянно совершенствуется - об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Дзержинский район. Одна из целей визита - проконтролировать, как исполняется директива и реализуются идеи и решения, принятые во время Республиканского семинара-совещания о работе с населением на местах. Оперативность решения вопросов, поступающих от граждан, повышение качества обслуживания с внедрением современных технологий и минимизацией бюрократии - ключевые направления, которые упрощают работу с населением. Об этом говорили и во время заседания в районном исполнительном комитете Дзержинска. Стремиться всегда есть к чему, но и положительные примеры налицо.

В Дзержинском райисполкоме открылась служба "одно окно"

Так, в райисполкоме открылась обновленная служба "одно окно". Комфортные условия труда и для сотрудников - продумана комната отдыха, и для посетителей появилась электронная очередь. Также здесь создана безбарьерная среда.

Сергеенко провел личный прием граждан в Дзержинском райисполкоме

Во время визита в Дзержинский район Игорь Сергеенко также ознакомился с благоустройством и жилищным строительством города-спутника Фаниполя, где проживает 18 тысяч жителей. Здесь под контролем и модернизация процесса работы с населением.


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Глава Администрации Президента также провел личный прием граждан, чтобы оценить работу местной власти в решении насущных проблем. Жителей Дзержинского района волнует качество дорог. 90 % обращений касались дорожного строительства, устройства пешеходных переходов, мостов, асфальтирования и грейдирования.

По каждому обращению заявителям были даны разъяснения. Все вопросы взяты на контроль.

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