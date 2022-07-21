Сергеенко: Директива о дебюрократизации госаппарата постоянно совершенствуется

Директива о дебюрократизации госаппарата постоянно совершенствуется - об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Дзержинский район. Одна из целей визита - проконтролировать, как исполняется директива и реализуются идеи и решения, принятые во время Республиканского семинара-совещания о работе с населением на местах. Оперативность решения вопросов, поступающих от граждан, повышение качества обслуживания с внедрением современных технологий и минимизацией бюрократии - ключевые направления, которые упрощают работу с населением. Об этом говорили и во время заседания в районном исполнительном комитете Дзержинска. Стремиться всегда есть к чему, но и положительные примеры налицо.