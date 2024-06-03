Сергеенко: Коллективный Запад все еще стремится удержать свои позиции

Безусловно, США и так называемый коллективный Запад все еще стремятся за счет политики шантажа и санкций, политического давления и агрессивной информационно-психологической войны удержать свои позиции. Тем самым безответственность западных политиков и безумная гонка вооружений ставят мир на грань катастрофы общепланетарного масштаба.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси