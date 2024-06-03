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Сергеенко: Коллективный Запад все еще стремится удержать свои позиции

Однополярная модель мироустройства уходит в историю, а центр экономического развития смещается с Запада на Восток. Об этом заявил председатель Палаты представителей Беларуси во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Алматы. Но, как отметил Игорь Сергеенко, далеко не все готовы мириться с новыми реалиями, своими действиями подводя мир к опасной черте.

Безусловно, США и так называемый коллективный Запад все еще стремятся за счет политики шантажа и санкций, политического давления и агрессивной информационно-психологической войны удержать свои позиции. Тем самым безответственность западных политиков и безумная гонка вооружений ставят мир на грань катастрофы общепланетарного масштаба.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

По словам спикера парламента, ОДКБ, в отличие от западных организаций, никогда не позиционировала себя как военно-политический блок с жесткой иерархией членов и агрессивной направленностью. Наоборот эта организация - гибкий инструмент обеспечения суверенитета и независимости, нацеленный на предупреждение и решение конфликтов прежде всего политическими способами.

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