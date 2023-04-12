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Сергеенко: Мир на грани Третьей мировой войны, важно не допустить горячей фазы

Мир подошел к той критической точке и находится на грани Третьей мировой войны, поэтому для Беларуси важно не допустить горячей фазы на территории страны. Об этом завил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на встрече с курсантами и преподавателями Академии авиации. В своем выступлении основной акцент сделан на тезисах, которые прозвучали в Послании Президента народу и парламенту. Главный из них - сохранение независимости и готовность государства, общества ее защищать. Обстановка по периметру границ остается сложной. Продолжается милитаризация региона, сохраняются попытки внести раскол в белорусское общество. Но противостоять этому наша страна может, сохраняя народное единство, таково мнение Игоря Сергеенко. Говорили с ребятами не только о международной обстановке, но и об историческом прошлом нашего народа и патриотизме.

Ребят сегодня интересует не только настоящий учебный процесс, но и будущее - как работать, где работать, какие условия там будут созданы. Я вижу, что в академии очень много делается для воспитания патриотизма, воспитания гражданской позиции. То есть весь учебный процесс направлен на подготовку специалистов, патриота и гражданина.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси
Вопрос безопасности всегда должен стоять на одном из первых мест, потому что наша безопасность, вы сами видите, мы можем спокойно передвигаться по улицам нашей страны, у нас нет такого бандитизма и опасности, поэтому это как военная безопасность, как и информационная безопасность.
Алексей Довгелевич, курсант Белорусской государственной академии авиации

Помнить подвиги героев

В нашей истории есть ряд примеров, когда люди совершали подвиги и жертвы. Они ставили общественные интересы выше личных. Это были не только герои Великой Отечественной войны, но также наши современники. Буквально на прошлой неделе мы проводили мероприятие в честь Александра Петровича Мамкина, который вывозил детей-сирот в годы Великой Отечественной войны. Молодежь хочет инициировать введение в календарь памятных дат день памяти героев. Безусловно, мы должны сохранить память о тех людях, которые останутся примерами для всех нас.
Владислав Симонович, курсант Белорусской государственной академии авиации

Глава Администрации Президента также ознакомился с материально-технической базой. Игорю Сергеенко рассказали, как проходит учебный процесс на тренажерах с использованием современного оборудования. Сами же курсанты - участники различных патриотических акций и победители инновационных проектов.

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