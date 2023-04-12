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Сергеенко: Мир на грани Третьей мировой войны, важно не допустить горячей фазы
Мир подошел к той критической точке и находится на грани Третьей мировой войны, поэтому для Беларуси важно не допустить горячей фазы на территории страны. Об этом завил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на встрече с курсантами и преподавателями Академии авиации. В своем выступлении основной акцент сделан на тезисах, которые прозвучали в Послании Президента народу и парламенту. Главный из них - сохранение независимости и готовность государства, общества ее защищать. Обстановка по периметру границ остается сложной. Продолжается милитаризация региона, сохраняются попытки внести раскол в белорусское общество. Но противостоять этому наша страна может, сохраняя народное единство, таково мнение Игоря Сергеенко. Говорили с ребятами не только о международной обстановке, но и об историческом прошлом нашего народа и патриотизме.
Ребят сегодня интересует не только настоящий учебный процесс, но и будущее - как работать, где работать, какие условия там будут созданы. Я вижу, что в академии очень много делается для воспитания патриотизма, воспитания гражданской позиции. То есть весь учебный процесс направлен на подготовку специалистов, патриота и гражданина.
Вопрос безопасности всегда должен стоять на одном из первых мест, потому что наша безопасность, вы сами видите, мы можем спокойно передвигаться по улицам нашей страны, у нас нет такого бандитизма и опасности, поэтому это как военная безопасность, как и информационная безопасность.
Помнить подвиги героев
В нашей истории есть ряд примеров, когда люди совершали подвиги и жертвы. Они ставили общественные интересы выше личных. Это были не только герои Великой Отечественной войны, но также наши современники. Буквально на прошлой неделе мы проводили мероприятие в честь Александра Петровича Мамкина, который вывозил детей-сирот в годы Великой Отечественной войны. Молодежь хочет инициировать введение в календарь памятных дат день памяти героев. Безусловно, мы должны сохранить память о тех людях, которые останутся примерами для всех нас.
Глава Администрации Президента также ознакомился с материально-технической базой. Игорю Сергеенко рассказали, как проходит учебный процесс на тренажерах с использованием современного оборудования. Сами же курсанты - участники различных патриотических акций и победители инновационных проектов.
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