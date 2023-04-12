Сергеенко: Мир на грани Третьей мировой войны, важно не допустить горячей фазы

В нашей истории есть ряд примеров, когда люди совершали подвиги и жертвы. Они ставили общественные интересы выше личных. Это были не только герои Великой Отечественной войны, но также наши современники. Буквально на прошлой неделе мы проводили мероприятие в честь Александра Петровича Мамкина, который вывозил детей-сирот в годы Великой Отечественной войны. Молодежь хочет инициировать введение в календарь памятных дат день памяти героев. Безусловно, мы должны сохранить память о тех людях, которые останутся примерами для всех нас.

Владислав Симонович, курсант Белорусской государственной академии авиации