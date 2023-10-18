Сергеенко: Молодым специалистам следует зарабатывать авторитет и завоевывать имя

Всего нужно добиваться, получив знания, работать над собой, трудиться, завоевывать себе имя, показывать себя, создавать свой авторитет. И соответственно достойную заработную плату. А когда мы только создаем, а взамен никакой отдачи, совершенно это неправильно. Должна быть какая-то гармония. Не должно здесь быть перегибов. Тем более выступающие сегодня руководители приводили примеры, когда вроде бы и зарплата достойная, и жилье есть, а работать специалистом в сельском хозяйстве не хотят. Возникает вопрос: зачем ты тогда поступал в сельскохозяйственный вуз, если ты не видел себя там специалистом? Т.е. вопрос стоит в мотивации на стадии выбора профессии.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси