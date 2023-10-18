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Сергеенко: Молодым специалистам следует зарабатывать авторитет и завоевывать имя
Региональная пресса - основная сила в реализации государственной информационной политики страны. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко по итогам участия в заседании Поставского райисполкома.
Зеркалом жизни района являются районная газета "Поставский край" и телеканал "Поставы-ТВ". В свежих выпусках не только местные новости, но и трансляция событий из жизни страны и актуальной информации мировой повестки. Особое внимание в предэлекторальный период поставские СМИ уделяют работе депутатского корпуса.
Журналисты рассказывают о деятельности народных избранников, сенаторов, местных депутатов, старейшин деревень. Игорь Сергеенко обратил внимание на необходимость создания большего количества аналитических материалов, продвижение собственного контента через социальные сети, а также призвал к сотрудничеству с популярными блогерами, живущими в глубинке.
Одна из задач, которую мы перед собой также ставим, это уход от информационных жанров, уход от констатации фактов, а подняться над реальностью, проанализировать. Будем работать в этом направлении. Что касается работы в социальных медиа, то для нас абсолютно пока остается неосвоенной социальная сеть TikTok. Здесь стоит вопрос: конечно, нужны с профессиональным журналистским образованием, именно интернет-журналистика, специалисты. Это вопрос многих региональных редакций, безусловно.
Закрепление молодых кадров - важный вопрос в работе местных властей
Героями журналистских материалов часто становятся талантливые и перспективные работники. Вопрос закрепления молодых специалистов актуален для Поставского района. Из 88 выпускников вузов и ссузов, которые приехали на первое рабочее место в этом году, на сегодня остался работать 81 человек. Кадровый дефицит местные власти решают заключением целевых договоров. В этом году с выпускниками школ подписаны 35 соглашений.Ожидается, что после получения высшего и среднего специального образования они вернутся в район. Создан банк данных молодых специалистов, сейчас в списке 172 фамилии. Там отражена информация о заработной плате, бытовых условиях, которые созданы для специалистов, чтобы оперативно решать проблемные вопросы молодежи.
Всего нужно добиваться, получив знания, работать над собой, трудиться, завоевывать себе имя, показывать себя, создавать свой авторитет. И соответственно достойную заработную плату. А когда мы только создаем, а взамен никакой отдачи, совершенно это неправильно. Должна быть какая-то гармония. Не должно здесь быть перегибов. Тем более выступающие сегодня руководители приводили примеры, когда вроде бы и зарплата достойная, и жилье есть, а работать специалистом в сельском хозяйстве не хотят. Возникает вопрос: зачем ты тогда поступал в сельскохозяйственный вуз, если ты не видел себя там специалистом? Т.е. вопрос стоит в мотивации на стадии выбора профессии.
Сегодня глава Администрации Президента встретился и с коллективом Поставского лесхоза. Говорили про общественно-политическую ситуацию в стране и вокруг границ нашего государства.