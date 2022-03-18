Сергеенко: Мы находимся в активной фазе информационной войны

Все государственные СМИ объективно отражают происходящее в Украине. Это рассказал глава Администрации Президента Беларуси во время встречи18 марта с коллективом 120-й зенитно-ракетной бригады в Барановичах. Игорь Сергеенко отметил, что сейчас порой людям сложно разобраться в потоке информации, особенно несведущим. В инфополе масса фейков, льется потоком дезинформация с различных каналов. Беларусь находится в активной фазе информационной войны и оказалась втянута в нее поневоле. Соответственно подаются и интерпретируются разные события. Один и тот же факт могут преподнести совсем под другим углом.

На встрече с военнослужащими Игорь Сергеенко отметил, что мы уже третий день живем в условиях функционирования и существования обновленной Конституции - 15 марта она вступила в действие с изменениями и дополнениями. Кропотливая работа над Основным законом велась в течение года, состоялось поистине всенародное обсуждение. Каждый человек имел право высказаться. Поступали самые разные предложения: по существу, которые были учтены, в поддержку, а также те, которые найдут отражение в дальнейшей разработке законодательной базы.