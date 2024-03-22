Сергеенко: Нужно сохранить преемственность в работе парламента

Мы не приходим на пустое место, депутаты Палаты представителей седьмого созыва провели большую работу по выстраиванию международных отношений с нашими коллегами, прежде всего с Российской Федерацией, с другими странами, поэтому эта повестка будет продолжена. Потому что именно в таких условиях может укрепляться суверенитет и независимость нашей страны. Мы не можем существовать одни в мире, нам надо укреплять свои связи, а для этого, конечно же, развивать и экономику. Это будет одна из сторон деятельности наших депутатов. Как бы ни складывалась ситуация, мы всегда готовы к сотрудничеству адекватному, конструктивному, которое приносит пользу нашему государству.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси