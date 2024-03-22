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Сергеенко: Нужно сохранить преемственность в работе парламента
Игорь Сергеенко - председатель Палаты представителей нового созыва. Вице спикер - Вадим Ипатов.
Сегодня их кандидатуры единогласно поддержали депутаты на первом заседании нижней Палаты парламента. Своими главными задачами называют обеспечение последовательности и непрерывности законотворческого процесса и качество принимаемых законов. А также конструктивное взаимодействие с правительством, Советом Республики и всеми госорганами. Не менее важна и народная дипломатия на международной арене. Палата представителей готова к конструктивному диалогу с коллегами со всех стран, если этот диалог будет на равных. Тем более, что в процессе разработки правовой базы полезен и обмен опытом и лучшими практиками.
"Самое главное на данном этапе - сохранить преемственность в работе парламента. Президентом дана высокая оценка депутатскому корпусу седьмого созыва, которым создан серьезный задел, серьезная база в развитии белорусского законодательства, по приведению законов в соответствие с Конституцией, по ряду других направлений жизнедеятельности нашей страны. Поэтому нужно развивать, поддерживать и, конечно же, идти дальше, - сказал Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Основное направление - законотворческая деятельность. Здесь не должно быть какого-то провала".
Мы не приходим на пустое место, депутаты Палаты представителей седьмого созыва провели большую работу по выстраиванию международных отношений с нашими коллегами, прежде всего с Российской Федерацией, с другими странами, поэтому эта повестка будет продолжена. Потому что именно в таких условиях может укрепляться суверенитет и независимость нашей страны. Мы не можем существовать одни в мире, нам надо укреплять свои связи, а для этого, конечно же, развивать и экономику. Это будет одна из сторон деятельности наших депутатов. Как бы ни складывалась ситуация, мы всегда готовы к сотрудничеству адекватному, конструктивному, которое приносит пользу нашему государству.
В восьмом созыве, как и в предыдущем, будет 14 постоянных комиссий - от национальной безопасности, экономики до социальной сферы. Такое количество поддержали депутаты. Сейчас им нужно определиться, кто в какой будет работать.
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