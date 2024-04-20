Сергеенко о субботниках: Эту традицию нужно сохранять, развивать и приобщать молодежь

Депутаты Палаты представителей во главе с председателем Игорем Сергеенко во время республиканского субботника 20 апреля работали на озелененной территории в границах улиц Притыцкого и Одоевского во Фрунзенском районе Минска, пишет БЕЛТА.



Здесь будет произведена срезка древесно-кустарниковой растительности, убрана территория. Перед началом субботника парламентарии посетили храм иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".



"Это Минский лесопарк. Депутаты Палаты представителей и сотрудники секретариата работают сегодня по благоустройству этой территории. Несколько коллективов работают в этом массиве. Цель - убрать ветки, сучья, чтобы на этом месте создать хорошую зону отдыха для горожан и гостей Минска, - рассказал Игорь Сергеенко. - Депутаты Палаты представителей - не минчане - работают в регионах, а здесь достаточно большая делегация - около 50 человек. Хорошая погода, хорошее настроение. Посмотрели территорию, на которой расположен храм на улице Притыцкого, и приехали сюда поработать".



По его словам, субботники очень важны. "Субботники делают нашу жизнь еще лучше: благоустраиваются территории, приводятся в порядок дворы, другие объекты, и соответствующее настроение у всех. Это уже сложившаяся традиция. Ее нужно сохранять, развивать дальше и приобщать к этому молодежь", - подчеркнул он.



"Каждый субботник своеобразен. Это либо шефство над захоронениями, приведение в порядок, либо посадка леса, деревьев, либо проведение работ по бетонированию, благоустройству дорожек. Каждый раз по-разному. В перспективе, я думаю, мы найдем объект, который будет местом нашей постоянной работы. Такое своеобразное шефство возьмем", - дополнил Игорь Сергеенко.