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Сергеенко о том, как белорусский парламент будет работать со СМИ
Для Белтелерадиокомпании 17 сентября день очень символичный. Медиахолдинг запускает Первый информационный канал. Депутаты тоже станут ньюсмейкерами. Какой будет информационная повестка этого дня в парламенте, спросили у председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко.
"Мы знаем, что день 17 сентября будет интересным в информационном пространстве, и поддержим эту инициативу, новацию, с которой выступила Белтелерадиокомпания, - подчеркнул парламентарий. - Буквально пару недель назад в Палате представителей мы провели встречу с министром информации, руководителями наших республиканских телеканалов и в целом средств массовой информации и обсудили нашу работу на предстоящую сессию: что необходимо сделать, чтобы оперативно реагировать на внешние какие-то вызовы, своевременно делать заявления депутатам, как оперативно показывать ту работу, которая проходит в Палате представителей (наверное, в большей степени не сами заседания, когда происходит уже принятие закона проекта, хотя это тоже необходимо, а именно ту работу, которая проходит в комиссиях, в процессе проведения круглых столов, дискуссий). Плюс появилась новая программа благодаря БТ, в газете "Звязда" рубрика, активизировали работу в интернет-пространстве, более активно стал работать наш телеграм-канал. Стараемся идти в ногу со временем - по-другому нельзя", - заключил Игорь Сергеенко.
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