Сергеенко об акции "Наши дети": Нельзя обойти вниманием ни одного ребенка

В нашей стране уделяется огромное внимание подрастающему поколению - детям. В этой школе проводится большая работа по поддержанию здоровья детей с нарушениями зрения совместно с нашими высшими учебными заведениями. Это говорит о том, что делается в социальной адаптации детей к современной жизни. Нельзя обойти вниманием ни одного ребенка

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси