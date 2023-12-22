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Сергеенко об акции "Наши дети": Нельзя обойти вниманием ни одного ребенка
Поверили в чудо и стали еще счастливее воспитанники Молодечненской специальной школы-интерната. В рамках марафона добрых дел учреждение посетил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. Для гостей ребята подготовили праздничную программу "В поисках Деда Мороза". Главные герои - Дед Мороз, Снегурочка, Красная Шапочка, Кащей Бессмертный, Серый Волк и другие популярные персонажи советских сказок. Участники праздника водили хоровод, участвовали в конкурсах. Каждому ребенку от Администрации Президента подарили сладости, а учреждению образования - игровой уличный комплекс.
В нашей стране уделяется огромное внимание подрастающему поколению - детям. В этой школе проводится большая работа по поддержанию здоровья детей с нарушениями зрения совместно с нашими высшими учебными заведениями. Это говорит о том, что делается в социальной адаптации детей к современной жизни. Нельзя обойти вниманием ни одного ребенка
Горжусь своей страной, своим Президентом, потому что замечаю, какая поддержка у наших детей со стороны государства. И это самая значимая поддержка. За годы существования акции "Наши дети" все больше жителей страны, организации участвуют. Это тоже воспитательный момент развития нашего общества
Внимание и заботу здесь готовы подарить каждому ребенку и не только перед новогодними и рождественскими праздниками. В Молодечненской специальной школе-интернате обучаются дети со всех районов Минской области. Всего 86 воспитанников. 26 из которых - сироты и те, кто остался без попечения родителей.
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