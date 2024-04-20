Сергеенко: Отдых на Браславщине должен стать всесезонным

Отдых на белорусском Поозерье, на Браславщине, должен стать всесезонным! Пока же наш северный турпродукт пользуется спросом лишь в горячий сезон. Ситуацию нужно исправить! Об этом заявил спикер Палаты представителей. Игорь Сергеенко принял участие в обсуждении итогов работы и перспектив Браславского района (вместе с местной вертикалью и руководством предприятий).

Для развития всесезонного туризма нужно создавать условия и строить новые объекты, привлекать инвесторов. А для этого предстоит активно работать! Со своей стороны депутатский корпус готов в пределах своей компетенции оказывать посильную помощь району.

