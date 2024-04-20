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Сергеенко: Отдых на Браславщине должен стать всесезонным
Отдых на белорусском Поозерье, на Браславщине, должен стать всесезонным! Пока же наш северный турпродукт пользуется спросом лишь в горячий сезон. Ситуацию нужно исправить! Об этом заявил спикер Палаты представителей. Игорь Сергеенко принял участие в обсуждении итогов работы и перспектив Браславского района (вместе с местной вертикалью и руководством предприятий).
Для развития всесезонного туризма нужно создавать условия и строить новые объекты, привлекать инвесторов. А для этого предстоит активно работать! Со своей стороны депутатский корпус готов в пределах своей компетенции оказывать посильную помощь району.
Выезд в регионы - это в том числе возможность узнать, как на практике работает законодательство, а при необходимости - вносить корректировки в законы.
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