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Сергеенко: Отдых на Браславщине должен стать всесезонным

Отдых на белорусском Поозерье, на Браславщине, должен стать всесезонным! Пока же наш северный турпродукт пользуется спросом лишь в горячий сезон. Ситуацию нужно исправить! Об этом заявил спикер Палаты представителей. Игорь Сергеенко принял участие в обсуждении итогов работы и перспектив Браславского района (вместе с местной вертикалью и руководством предприятий).

Для развития всесезонного туризма нужно создавать условия и строить новые объекты, привлекать инвесторов. А для этого предстоит активно работать! Со своей стороны депутатский корпус готов в пределах своей компетенции оказывать посильную помощь району.

Выезд в регионы - это в том числе возможность узнать, как на практике работает законодательство, а при необходимости - вносить корректировки в законы.

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