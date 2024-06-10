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Сергеенко провел личный прием граждан: многие вопросы дают основания для внесения изменений в законодательство
10 июня личный прием граждан и юридических лиц провел председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко. В ходе приема звучали вопросы, которые касаются землеустройства, уплаты налогов, сохранения исторической памяти.
Юлия Алферова рассказала подробности.
Личный прием граждан - это всегда хорошая возможность не только услышать о проблеме и помочь разобраться, но и в целом узнать о том, что волнует людей в конкретном районе или городе. И часто озвученные вопросы дают основания для внесения изменений в законодательство. К слову, сегодня на приме у председателя Палаты представителей звучали вопросы из Минска, Орши, Столинского района. Среди личных вопросов были и коллективные.
Житель Минска инициирует установку памятного знака уроженцам д. Ольпень Столинского района, погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной. Это больше сотни человек, мирных жителей, вставших на защиту Родины, участвовавших в партизанском движении. Сегодня их имена нанесены на памятник погибшим землякам, который расположен в агрогородке Велемичи Столинского района. В Ольпене же только на могилах ветеранов установлены памятные таблички "Мы помним".
В числе вопросов, которые поднимали граждане, также законность сноса Дома культуры в Орше, отказ в предоставлении земельного участка семье, которая состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Рассматривали и обращение об уплате НДС предпринимателями.
Сразу решить все, что озвучили граждане в ходе приема, конечно, невозможно. Многие обращения требуют времени и консультаций с ответственными службами. Все ответы будут даны в письменном виде.
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