3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сергеенко: Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества
Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества. Такова одна из важнейших задач для местной вертикали власти. Внимание на это сегодня обратил глава Администрации Президента. Рабочая поездка Игоря Сергеенко в Несвижский район началась с совещания с местным активом в райисполкоме. На повестке реализация государственной молодежной политики. Продолжился визит живым общением в Несвижском колледже имени Якуба Коласа. Учреждение имеет свою специфику, здесь обучают будущих учителей и воспитателей дошкольного образования. Как отметил глава Администрации, в работе с молодежью важно создавать условия и возможности для закрепления молодых специалистов в регионах, а также вовремя реагировать на инициативы.
Я считаю, что такие встречи необходимо проводить регулярно, потому что у молодежи появляется шанс задать насущные вопросы, которые их волнуют, получить необходимые ответы. Лично меня волнуют вопросы будущего трудоустройства, построение карьеры, какие тенденции и вообще перспективы развития ожидают меня в будущем, как я могу развиться в сфере образования.
Молодому специалисту окажут помощь в любом случае. В первую очередь это выплаты. Всем молодым специалистам выплачиваются определенные проценты к зарплате. Это очень хорошо. Я знаю, например, что некоторые проживают на съемных квартирах, им также компенсируется какой-то процент от суммы, которую они платят за квартиру. Во-вторых, это и получение опыта, это и прохождение каких-то курсов, методических объединений.
Молодое поколение сегодня растет в условиях политической и экономической стабильности, в условиях открытости государственной политики и поддержки всех начинаний молодежи в разных сферах жизнедеятельности. И, естественно, с учетом серьезных информационных, цифровых технологий необходимо активно работать и учитывать в том числе и запросы молодежи. Сегодня мало создать достойные материальные условия: жилье, заработную плату, должны быть моральные стимулы, интересные проекты.
У молодежи была возможность напрямую пообщаться на любые темы. Из зала звучали вопросы о специфике работы Администрации Президента, состоянии экономики в стране, развитии Несвижского района, а также поднималась тема будущего трудоустройства.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ