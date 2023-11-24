Сергеенко: Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества

Молодому специалисту окажут помощь в любом случае. В первую очередь это выплаты. Всем молодым специалистам выплачиваются определенные проценты к зарплате. Это очень хорошо. Я знаю, например, что некоторые проживают на съемных квартирах, им также компенсируется какой-то процент от суммы, которую они платят за квартиру. Во-вторых, это и получение опыта, это и прохождение каких-то курсов, методических объединений.

Татьяна Гатило, учитель начальных классов Карцевичской средней школы