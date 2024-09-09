3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сергеенко рассказал, какую книгу подарил Президенту Беларуси
Какую книгу Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, подарил главе государства, он рассказал в проекте "Разговор у Президента".
"В канун Дня народного единства выйдет в свет книга, которая издана известными белорусскими краеведами Владимиром Лиходедовым, Светланой Хоружик при научном руководстве доктора исторических наук Даниловича Вячеслава Викторовича, депутата Палаты представителей. По их просьбе я сегодня эту книгу подарил Президенту. Книга называется "Беларусь единая" - на двух языках. Она посвящена именно событиям 1921-1939 годов", - пояснил парламентарий.
В книге опубликованы фотодокументы того исторического периода, отметил он. "Идет сравнительный анализ той территории Западной Беларуси, как там жили люди под гнетом Польши, и как поступательно, эволюционно развивалась Белорусская Советская Социалистическая Республика на конкретных примерах, в фотографиях, документах".
Было - стало. И, соответственно, 1939 год - объединение. Масса интересного материала. Здесь есть и карта Белорусской ССР 1940 года. Уникальное издание. Полагаю, что в канун открытия сессии мы проведем презентацию книги и организуем в фойе большую фотовыставку.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все