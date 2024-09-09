Сергеенко рассказал, какую книгу подарил Президенту Беларуси

Было - стало. И, соответственно, 1939 год - объединение. Масса интересного материала. Здесь есть и карта Белорусской ССР 1940 года. Уникальное издание. Полагаю, что в канун открытия сессии мы проведем презентацию книги и организуем в фойе большую фотовыставку.

Игорь Сергеенко