Сергеенко: Тележурналистика переживает новый этап развития в условиях информационной войны

Тележурналистика переживает новый этап своего развития в условиях информационной войны, появившихся вызовов и угроз. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко на торжественной церемонии объявления результатов и награждения лауреатов XIV Национального телевизионного конкурса "Телевершина", сообщает БелТА.

"Проведение конкурса "Телевершина", подведение итогов, вручение наград - знаковое и долгожданное событие для журналистов, ведущих, звукооператоров, режиссеров - всех тех людей, которые создают программы, формируют новые идеи, дарят нам радость. Для каждого человека, работающего в кадре, важна любовь зрителя, оценка зрительской аудитории, но не менее важна оценка коллег по цеху. Это определенный путь к вершине ваших творческих профессий", - сказал Игорь Сергеенко.

Как отметил глава Администрации Президента, тележурналистика переживает новый этап своего развития в условиях информационной войны, появившихся вызовов и угроз. "Фактически в течение последнего времени вы мужественно, самоотверженно работаете в эфире, создаете новые программы. Появляются новые патриотические лица. А те, кто в свое время пришли покрасоваться в кадре для своих родственников, близких, в целом страны, ушли. Уверен, что вы доказали: сегодня находятся единомышленники", - обратил внимание он.

"Понимая, что сегодня будут награждены лучшие из лучших, я бы хотел сказать, что все представители этой профессии лучшие. Жизнь показала, что любые проблемы, темы с вами по плечу", - добавил он.

Игорь Сергеенко огласил приветственный адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министерство информации 6 мая объявило старт приема заявок на ХIV Национальный телевизионный конкурс "Телевершина". Они принимались до 17 мая. Всего на конкурс поступило 224 заявки, из региональных СМИ - 107.