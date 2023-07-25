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Сергеенко в Гродно обсудил развитие молодежной политики и поздравил Героя Беларуси с юбилеем

Воспитание молодежи на героических и патриотических традициях белорусского народа, трудоустройство школьников и студентов, закрепление молодых специалистов на местах. Сегодня в Гродно с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко обсудили развитие молодежной политики в организациях областного центра.

Вопрос актуальный, около 20 % населения города - люди от 14 до 31 года. Только за прошлый учебный год в Гродно состоялись 369 "школ активного гражданина", проводится городской патриотический фестиваль "История страны в песнях", действуют более 40 военно-патриотических клубов. Активно работают студенческие отряды. Задача властей, в том числе и республиканских, - слышать и помогать в продвижении молодежных инициатив.


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Наша молодежь достаточно активная. Сегодня молодые люди, руководители БРСМ высказывали непосредственно предложения, на которые следует обратить внимание с позиции республиканских органов управления. Развернуть, наполнить содержанием, главное уметь слышать, слушать, помогать молодежи.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Поздравления с 75-летием принимает Герой Беларуси Василий Ревяко

Во время поездки в Гродненский регион Игорь Сергеенко поздравил с 75-летием руководителя СПК "Прогресс-Вертелишки", Героя Беларуси Василия Ревяко. На протяжении 28 лет он возглавляет одно из лучших хозяйств в стране. Юбиляру был вручен приветственный адрес от главы государства Александра Лукашенко.

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