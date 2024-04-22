Сергеенко: В основе сотрудничества Беларуси и Китая лежит взаимное уважение и политическое доверие

Стороны подчеркнули, что при лидерстве Президента Беларуси и председателя КНР Си Цзиньпина наши отношения развиваются очень динамично, поступательно. Прежде всего развиваются экономическое сотрудничество, инвестиционное взаимодействие. Торговля между двумя странами превысила 8 млрд долларов, выросла более чем на 34 %. Это очень хорошие показатели с учетом всех обстоятельств, связанных с международной турбулентностью, с тем давлением, которое оказывается не только на Республику Беларусь, но и на Китайскую Народную Республику.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси