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Сергеенко: В основе сотрудничества Беларуси и Китая лежит взаимное уважение и политическое доверие

В Минске состоялась встреча председателя Палаты представителей с китайской делегацией во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Игорь Сергеенко отметил, что в основе сотрудничества Беларуси и Китая лежит взаимное уважение, политическое доверие, крепкая дружба Президента Беларуси и председателя КНР, а также народов двух государств. Беседа между белорусскими и китайскими представителями выдалась обстоятельная. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей подчеркнул, что были затронуты абсолютно все вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что при лидерстве Президента Беларуси и председателя КНР Си Цзиньпина наши отношения развиваются очень динамично, поступательно. Прежде всего развиваются экономическое сотрудничество, инвестиционное взаимодействие. Торговля между двумя странами превысила 8 млрд долларов, выросла более чем на 34 %. Это очень хорошие показатели с учетом всех обстоятельств, связанных с международной турбулентностью, с тем давлением, которое оказывается не только на Республику Беларусь, но и на Китайскую Народную Республику.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Китай в свою очередь поддерживает усилия Беларуси в сохранении политической стабильности и экономического развития, выступает против вмешательства извне во внутренние дела нашей страны. Также стало известно, что Палата представителей Национального собрания уже начала формировать белорусскую часть Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая.

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