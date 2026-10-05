Сергей Чуев: Франция переживает серьезный политический и социальный кризис

Во Франции более 400 школ остаются закрытыми и 5 октября на фоне массовых протестов школьников. Причины недовольства населения, поясняют эксперты, - кризис политики властей и накопленные проблемы.

"Во Франции сейчас ситуация не самая лучшая, поскольку накопились социальные проблемы. Они в значительной степени возникли из-за очень серьезной закредитованности самой Франции, потому что в стране внешний долг превышает годовой ВВП, и что с этим делать, никто не знает. Кроме того, Франция является одним из спонсоров войны на европейском континенте. Вместо того, чтобы решать свои социальные проблемы, она активно финансирует войну в Украине. Во Франции еще и самый непопулярный за послевоенное время президент - Эммануэль Макрон. Весь этот комплекс проблем обостряет политическое и социальное чутье. Первыми, кто это продемонстрировал, оказались молодые люди, которые ходят в колледжи, школы и университеты. Франция сейчас переживает очень серьезный политический и социальный кризис, который может перерасти в очень серьезные последствия", - отметил политолог, завкафедрой Государственного университета управления Сергей Чуев.