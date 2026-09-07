Сергей Дик: Убежден, что к 2035 году ШОС вырастет в значимую в промышленном плане структуру

Сегодня ШОС составляет 40 % населения планеты. Это огромный рынок и большой потенциал для всех участников структуры, и Беларусь нацелена не только торговать со странами-участницами, но создавать с ними кооперации.

Насколько это реально с государствами ШОС, обсудили с аналитиком Сергеем Диком в "Актуальном интервью".

В состав входят такие огромные промышленные и экономические гиганты, как Китай, Индия, Пакистан, Турция и ОАЭ как партнеры по диалогу. Все перечисленные государства стремительно развиваются, а промышленная, научно-техническая кооперация, кооперация в агропромышленном комплексе, обеспечение продовольственной безопасности дадут импульс экономическому развитию Беларуси.

"Белорусское государство будет развивать не просто торговлю, а кооперацию в цифровой экономике, в финансовой сфере. Это, прежде всего, касается создания цифровой платежной валюты стран ШОС. В планах есть создание Банка развития в рамках ШОС. Международный банк развития позволит финансировать и инвестировать средства в экономику, в том числе и Беларуси, создавать совместные промышленные производства в странах ШОС. Как пример, скорое открытие в Кыргызстане совместного сборочного производства электрических трансформаторов", - отметил гость интервью.

В рамках стран ШОС необходимо развивать и новые технологии - искусственный интеллект, информационную безопасность и кибербезопасность. Это, по мнению собеседника, должно коррелировать вместе с развитием торгово-экономических и логистических связей, что обеспечит движение товаров, услуг между всеми странами ШОС. "Я убежден, что к 2035 году ШОС вырастет в значимую в хозяйственном, политическом, промышленном плане структуру, которая будет влиять на события во всем мире", - выразил уверенность Сергей Дик.

Это даст возможность за счет переговоров и интересов всех стран решать вопросы мирным путем, ведь ШОС - это не монолитная организация, а страны, отличающиеся религиозными, культурными, национальными обычаями и политическими системами.

Главное фото: sputnik.by