Сергей Клишевич: 17 сентября - День единения белорусского народа

17 сентября - это праздник, который стал символом борьбы нашего народа за право быть хозяевами на собственной земле, жить по своим законам и самостоятельно определять вектор своего будущего. Мнение эксперта.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"17 сентября по праву называют Днем единения белорусского народа. Единение - потому что действительно наша сложная, очень героическая история сплетается из разных религий, разных национальностей, разных культур. Это все то, что повлияло на формирование нашей единой белорусской нации. И поэтому, конечно же, сегодня мы едины. Несмотря на особенности, которые есть у нас в разных белорусских регионах, мы едины в борьбе за свое право жить на своей земле, по своим законам, за свое право жить в суверенной, независимой, любимой нашей Республике Беларусь. Это праздник единства белорусского народа, который разный, но в то же время единый".